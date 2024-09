Usa 2024, Trump: 'Dio vuole che sia io il presidente'

"Dio vuole che io sia il presidente degli Stati Uniti". Lo ha detto Donald Trump, parlando in diretta su X all'indomani del nuovo attentato contro di lui.

Il tycoon ha poi attaccato i due attentatori - quello in Pennsylvania di due mesi fa e l'ultimo in Florida - definendoli "estremisti di sinistra": un'affermazione che per il momento non ha avuto riscontri ufficiali. Trump è quindi tornato ad accusare Joe Biden e Kamala Harris: quello che è successo "è colpa della retorica dei miei avversari" politici, ha detto l'ex presidente americano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA