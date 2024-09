La Casa Bianca critica Elon Musk per il post, poi cancellato, in cui si chiedeva perché nessuno avesse mai cercato di uccidere Joe Biden e Kamala Harris. Il tweet è bollato come "irresponsabile" per aver "scherzato" o addirittura "incoraggiato" la violenza. "La violenza non solo dovrebbe essere condannata, ma non dovrebbe mai essere incoraggiata. Questa retorica è irresponsabile", ha detto la Casa Bianca.



