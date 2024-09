Campagna Harris apre fase più aggressiva, punta Stati in bilico

La campagna di Kamala Harris si avvia a una fase più "aggressiva" nel tentativo di capitalizzare sulla performance della vicepresidente al dibattito. Partirà infatti oggi il tour 'New Way Forward' con due tappe in North Carolina, con le quali Harris punta a rafforzarsi in quello che è uno Stato in bilico che potrebbe decidere l'esito delle elezioni. La vicepresidente sarà poi in Pennsylvania venerdì, altro stato cruciale.

Il tour sarà accompagnato da nuovi spot pubblicitari in tv e sui social.



