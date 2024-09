Harris attacca Trump: 'I leader stranieri gli ridono dietro'

"I leader stranieri ridono di Trump". Lo ha detto Kamala Harris nel duello tv contro l'avversario repubblicano. "Pensano che sia una disgrazia", ha aggiunto. Trump si e' rifiutato di riconoscere che ha perso le elezione nel 2020 anche nel dibattito tv con Kamala Harris.

"Il 6 gennaio 2021 il presidente degli Stati Uniti ha incitato una rivolta violento contro Capitol Hill". Lo ha incalzato la candidata democratica. Rivolgendosi direttamente alle telecamere, ha poi detto: "Non possiamo tornare indietro, dobbiamo voltare pagina". Harris ha anche ricordato che il tycoon ha minacciato un "bagno di sangue" se non vincerà a novembre. Ma Donald Trump scarica ogni responsabilita' sull'assalto al Capitol quando uno degli anchor del dibattito presidenziale gli chiede se ha qualche rammarico per quel giorno. Il tycoon ha invece incolpato l'allora speaker della Camera Nancy Pelosi di non aver fatto intervenire la Guardia nazionale. L'ex presidente ha un processo pendente per l'attacco al Congresso.



