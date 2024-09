"Stiamo lavorando" per autorizzare l'Ucraina ad usare missili a lungo raggio americani contro la Russia. Lo ha detto Joe Biden rispondendo a una domanda dei giornalisti al seguito. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha più volte chiesto ai partner occidentali di revocare le limitazioni all'uso delle armi per poter colpire in profondità in territorio russo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA