Airbus della Delta urta un altro aereo in pista, nessun ferito

Un Airbus della Delta Airlines ha urtato con l'ala la coda di un aereo più piccolo in fase di rullaggio. L'incidente è avvenuto su una delle piste dell'aeroporto internazionale di Atlanta, in Georgia, Non ci sono stati feriti.

Secondo un comunicato della Delta, intorno alle 10.07 ora locale, le 16.07 in Italia, un Airbus 350 con destinazione Tokyo ha toccato la coda di un Crj 900 di Endeavor Air (la linea regionale della stessa Delta) in procinto di decollare verso la Lafayette in Louisiana. In seguito all'urto, la coda dell'aereo più piccolo si è spezzata mentre l'Airbus è stato danneggiato lievemente lungo l'ala.

I passeggeri a bordo dei due velivoli, rispettivamente 221 e 56, stanno tutti bene, sono stati portati al terminal e fatti salire su altri velivoli



Riproduzione riservata © Copyright ANSA