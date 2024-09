Sparatoria in Kentucky, diverse persone colpite

Una nuova sparatoria negli Stati Uniti a pochi giorni di quella nella scuola in Georgia. In questo caso l'episodio si è verificato in Kentucky, lungo l'autostrada federale e, in base alle prime informazioni, sono state colpite diverse persone. L'autostrada è stata chiusa al traffico. Gli spari sono iniziati alle 18 ora locale, l'1 di notte in Italia, e secondo quanto riferito da testimoni gli spari provenivano da un cavalcavia o da una zona boscosa al lato della strada. Secondo i media locali sono almeno sette le persone colpite, di cui alcuni in gravi condizioni. I proiettili hanno attraversato i parabrezza delle auto.



