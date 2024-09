Trump attacca Cheney, 'repubblicano solo di nome'

Donald Trump ha risposto alla decisione dell'ex vicepresidente Dick Cheney di sostenere Kamala Harris bollandolo come un "RINO (republican in name only, ndr) irrilevante, repubblicano solo di nome".

"Dick Cheney è un RINO irrilevante, insieme a sua figlia, che ha perso con il margine più ampio nella storia della Congresso!", ha attaccato l'ex presidente in un post sul suo social Truth Social, riferendosi all'ex deputata Liz Cheney che ha perso le elezioni di Midterm nel 2022 contro un candidato sostenuto da Trump.







