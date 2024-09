Il killer della sparatoria in una scuola della Georgia ha 14 anni ed è uno studente dell'istituto in cui ha aperto il fuoco. Lo ha detto la polizia della Georgia, sottolineando che è stato identificato come Colt Gray.

Le quattro vittime della strage nelle scuola della Georgia sono due studenti e due insegnanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA