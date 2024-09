Melania Trump in un video anticipa una nuova autobiografia

L'ex first lady Melania Trump anticipa con un video sui social media l'uscita imminente della sua autobiografia il mese prossimo, e definisce il libro come un'opportunità per chiarire la verità sulla sua vita.

"Scrivere questa autobiografia è stato un viaggio profondamente personale e riflessivo per me", afferma l'ex first lady nel filmato in bianco e nero, dove scorrono immagini dei suoi quattro anni alla Casa Bianca al fianco del marito Donald Trump. "Come persona riservata che è stata spesso oggetto di attenzione pubblica e affermazioni travisate, sento la responsabilità di chiarire i fatti. Credo sia importante - spiega - condividere la mia prospettiva: la verità".

Il video è una delle rare apparizioni di Melania, che si è per la maggior parte tenuta lontana dalla campagna elettorale di quest'anno. Ha partecipato all'ultima serata della Convention repubblicana a luglio, ma ha rifiutato di pronunciare un discorso per introdurre il marito, interrompendo una tradizione lunga decenni.



