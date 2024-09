Il console generale cinese a New York è stato espulso dopo che un'ex assistente della governatrice di New York è stata arrestata con l'accusa di aver agito come agente sotto copertura di Pechino. Lo ha detto la governatrice di New York Kathy Hochul. Linda Su è stata arrestata dall'Fbi insieme al marito: fra le accuse mosse nei loro confronti anche quella di riciclaggio di denaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA