Gaza, Biden: un israelo-americano tra i 6 rapiti trovati morti

Sono di sei ostaggi rapiti durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre in Israele i corpi ritrovati sabato nella Striscia di Gaza, tra cui quello dell'israelo-americano Hersh Goldberg-Polin: lo ha annunciato il presidente Joe Biden, affermando di essere "devastato e indignato" per la notizia.

"In un tunnel sotto la città di Rafah le forze israeliane hanno recuperato sei corpi di ostaggi. I leader di Hamas pagheranno per questi crimini. E continueremo a lavorare 24 ore su 24 per raggiungere un accordo che garantisca il rilascio degli altri" rapiti, ha detto il leader americano. Il 23enne "Hersh era tra le persone innocenti brutalmente aggredite mentre partecipavano a un festival di musica pacifista in Israele. Ha perso un braccio mentre aiutava amici e sconosciuti durante il feroce massacro compiuto" dal movimento islamista palestinese, ha spiegato Biden. Rivolgendosi ai genitori del giovane, Jon e Rachel, che "hanno difeso instancabilmente e irrefrenabilmente il loro figlio e tutti gli ostaggi tenuti in condizioni inaccettabili", il presidente americano ha detto di "ammirarli" e di "condividere il loro dolore più profondamente di quanto le parole possano esprimere". Biden ha assicurato di aver "lavorato instancabilmente per fare in modo che il loro amato Hersh li raggiungesse sano e salvo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA