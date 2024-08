Atteso record passeggeri in aeroporti Usa per il Labor Day

Oltre 17 milioni di passeggeri transiteranno negli aeroporti degli Stati Uniti durante il ponte del Labor Day, quest'anno dal 29 agosto al 4 settembre. Si tratta di un record e pari ad un incremento dell'8,5% rispetto al 2023. Lo ha reso noto la Transportation Security Administration (Tsa), l'agenzia federale che si occupa della sicurezza nei trasporti.

La giornata da bollino nero sarà il 30 agosto quando la Tsa stima che 2,86 milioni di persone passeranno attraverso i controlli di sicurezza degli scali americani. "Si è viaggiato più che mai questa estate e Tsa assieme alle compagnie aeree e ai partner aeroportuali è pronta a chiudere la stagione dei viaggi estivi più trafficata di sempre con il prossimo fine settimana del Labor Day", ha detto il numero uno dell'agenzia David Pekoske.

Non solo il Labor Day ma in generale tutto il periodo estivo è stato da record quest'anno in Usa. Dal ponte del Memorial Day lo scorso maggio, quando iniziano le vacanze per l'estate, sono state controllate quasi 240 milioni di persone, ossia una media di 2,7 milioni al giorno. Il picco è stato raggiunto il 7 luglio quando il personale Tsa ha controllato oltre tre milioni di passeggeri.



