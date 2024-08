Cina, forte insoddisfazione su dazi Canada a nostre e-car

L'ambasciata cinese in Canada ha espresso "forte insoddisfazione" per il piano dei dazi di Ottawa annunciati dal premier Justin Trudeau sull'import di e-car (al 100%), oltre che di aliquote al 25% sull'acciaio e sull'alluminio made in China. La mossa, ha affermato un portavoce dell'ambasciata in una dichiarazione postata sul sito web, "danneggerà il commercio e la cooperazione economica tra Cina e Canada, gli interessi dei consumatori e delle imprese canadesi e rallenterà il processo di transizione verde del Canada".



