Usa 2024, Vance smentisce Trump: Harris candidata dem legittima

Pur definendo "un po' bizzarro" il modo in cui si è formato il nuovo ticket avversario, il candidato vicepresidente repubblicano JD Vance ritiene che Kamala Harris sia la "candidata presidente legittima del partito democratico" americano, smontando così una delle principali linee d'attacco di Donald Trump.

Vance ha ricordato come i dem avessero sostenuto che Joe Biden fosse adatto per un altro mandato fino a poco tempo fa. "Ma si è scoperto che era una bugia. E poi quando è diventato ovvio che Biden era un peso morto politico lo hanno sostituito senza esprimere un solo voto delle primarie. Ciò non è illegale, ma è sicuramente un po' bizzarro. E se fossi un sostenitore di Biden sarei piuttosto frustrato dal modo in cui si è svolto", ha aggiunto il candidato vicepresidente repubblicano.



