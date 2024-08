E' il giorno di Kamala Harris alla convention democratica

E' il giorno di Kamala Harris. La quarta e ultima giornata della convention democratica vede la vicepresidente protagonista: pronuncerà il discorso più importante della sua vita, quello per accettare la nomination a candidata alla Casa Bianca, con l'obiettivo di diventare la prima donna afroamericana e di origini asiatiche a essere eletta presidente. La star della serata è Pink.

Il discorso di Harris, secondo indiscrezioni, sarà articolato su tre temi: la sua vita, la differenza con Donald Trump e la battaglia per il futuro, e soprattutto sulla necessità di reclamare il patriottismo come cardine dei democratici e non esclusivo appannaggio dei repubblicani. Alla scrittura del discorso Harris è impegnata in prima persone insieme a Adam Frankel, l'ex speechwriter di Barack Obama.





