Anche in Montana e Arizona referendum per decidere sull'aborto

Anche il Montana e l'Arizona decideranno sull'aborto tramite un referendum. Lo riferiscono i media Usa citando una decisione della Corte Suprema dei due stati. A novembre gli elettori saranno chiamati e decidere se il diritto all'interruzione di gravidanza sarà sancito dalla costituzione del Big Sky Country e del Grand Canyon State. La scelta potrebbe influenzare anche l'esito dell'elezione presidenziale, nonché dei candidati locali che corrono per il Congresso.

Gli altri stati che si affideranno ad un referendum per decidere sull'aborto sono la Florida, il Missouri, il Maryland, il Dakota del Sud, il Colorado e il Nevada. Fino al 2022 si trattava di un diritto garantito dalla 'Roe contro Wade', una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America del 1973. E' stata stata abolita da una corte divisa con sei voti a favore e 3 contrari. Da allora i singoli Stati sono liberi di applicare le loro leggi in materia.



