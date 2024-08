Tutti pazzi per Michelle Obama, il suo look incanta il web

Michelle Obama ha incantato la convention democratica con il suo discorso. Ma a spopolare sul web è anche il suo look: giacca blu scuro senza maniche con cintura e silhouette incrociata e pantaloni abbinati. Il tutto accompagnato da orecchini argentati e una elegante acconciatura a treccia. Il completo personalizzato è del marchio Monse, fondato dagli ex direttori creativi di Oscar de la Renta Laura Kim e Fernando Garcia.

Non è la prima volta che Michele ha indossato un outfit di Kim e Garcia. Lo ha fatto anche in occasione del 90mo compleanno della regina Elisabetta. A curare il look dell'ex First lady per la convention è stata la sua stylist Meredith Koop, che lavora con Michelle Obama dal 2010.



