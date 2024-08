Abc, Kennedy intende ritirarsi entro fine settimana

Il candidato indipendente Robert Kennedy Jr. sta pianificando di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca entro la fine di questa settimana: lo hanno detto ad Abc News fonti a conoscenza della decisione. Le fonti affermano che Kennedy è propenso a sostenere Donald Trump, pur avvisando che la decisione non è definitiva e potrebbe ancora cambiare. Una delle fonti ha aggiunto che la speranza è in parte di finalizzare rapidamente per cercare di smorzare lo slancio del ticket dem.

Secondo Abc News, uno scenario possibile di cui si sta discutendo è che Kennedy appaia sul palco con Trump in un evento a Phoenix venerdì, anche se le fonti hanno avvertito che il pensiero di Kennedy potrebbe sempre cambiare e fonti vicine a Trump affermano che nessun piano per venerdì è stato finalizzato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA