Harris a sorpresa sul palco di Chicago, grati per sempre a Biden

Kamala Harris è salita a sorpresa sul palco della convention di Chicago accolta da un'ovazione dello United Center. "Sarà una grande settimana e voglio rendere omaggio al nostro grande presidente Joe Biden. Ti saremo grati per sempre", ha detto.

E la deputata star dei democratici, Alexandria Ocasio-Cortez: "Grazie Kamala Harris e Tim Walz per la vostra visione. Grazie Joe Biden per la tua leadership". "Eleggeremo Kamala Harris e Tim walz come presidente e vicepresidente.

Abbiamo davanti a noi un'occasione: Harris e' per la classe media perche' viene dalla classe media. Lavora senza sosta per un cessate il fuoco a Gaza", aggiunge Ocasio-Cortez.



