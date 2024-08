Quattro arresti per l'omicidio di un attore a Los Angeles

Quattro uomini sono stati arrestati a Los Angeles con l'accusa di aver ucciso Johnny Wactor, uno degli attori della soap opera General Hospital, che li aveva sorpresi mentre cercavano di rubargli un pezzo dalla macchina.

Tre degli sospettati - Robert Barceleau, Leonel Gutiérrez e Sergio Estrada - devono rispondere dell'accusa di omicidio, mentre il quarto, Frank Olano, è accusato di complicità in omicidio. Lo ha precisato la polizia della città californiana.

L'attore aveva 37 anni ed è stato ucciso nella notte tra il 24 e il 25 maggio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, aveva finito il turno da barista in un locale di Downtown.

Quando ha raggiunto la sua macchina parcheggiata, ha visto che tre persone l'avevano sollevata da terra con un cric e stavano armeggiando per rubargli il catalizzatore. Uno dei tre ha sparato a Wactor, che era disarmato, e tutti sono scappati, dandolo per morto.

I furti di catalizzatori sono diventati un grosso problema a Los Angeles: ne vengono rubati a migliaia ogni anno. Si tratta di un pezzo che sulle auto a benzina si consuma in fretta (soprattutto in una città in cui si guida senza sosta come questa), mentre sulle auto ibride non invecchia. Per questo è sorto un mercato nero di catalizzatori che vengono asportati dalle auto ibride, come la Toyota Prius, che sono ampiamente diffuse nella metropoli.



