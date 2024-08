Il Secret Service ha approvato un nuovo piano per consentire a Donald Trump di continuare i comizi all'aperto dopo l'attentato di luglio: lo riferisce il Washington Post. L'agenzia utilizzerà vetri antiproiettile per proteggere il tycoon, così come altre misure di sicurezza tecniche che normalmente non sono state fornite ai candidati alla presidenza, spiega il giornale citando un funzionario del Secret Service.



