Rapporto Hrw, 'Los Angeles tratta i senzatetto da criminali'

"Devi sloggiare!". Questa è la frase che, secondo Human Right Watch, riassume le politiche che la città di Los Angeles rivolge a suoi oltre 75.000 senzatetto.

"Devi sloggiare! La crudele e inefficace criminalizzazione delle persone non alloggiate a Los Angeles" è il titolo completo del dossier che l'organizzazione internazionale ha pubblicato oggi.

Trecento dieci pagine di dati, grafici e analisi in cui la Ong denuncia l'amministrazione della città e dello stato per non aver garantito "il diritto umano sancito internazionalmente ad un alloggio adeguato". Concentrati nella rimozione di tende, cartoni e alloggi di fortuna, la sindaca Karen Bass e il governatore Gavin Newsom, "trattano le persone che vivono per strada come criminali".

Questo significa impiegare risorse per "arrestarle e citarle in giudizio, allontanarle dagli spazi pubblici, negare servizi di base e strutture igienico-sanitarie, confiscare e distruggere i loro beni".

Il rapporto riconosce alla sindaca il merito di aver cercato un approccio più organico. Buone intenzioni che sono fallite con la firma del programma municipale Inside Safe, che ha dato "priorità a demolire gli accampamenti sorti nei luoghi più visibili, invece di riservare camere o appartamenti alle persone più bisognose". Gavin Newsom, dal canto suo, è impegnato in questi giorni in un tour di sgomberi di tende da Oakland a Los Angeles, nel solco dell'ordine esecutivo firmato a Sacramento un mese fa, per togliere i finanziamenti statali alle città e alle contee che non fanno abbastanza per levare i senzatetto dalle strade.



