Harris con Pelosi tra big Silicon Valley, raccolti 13 mln

L'ex speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha organizzato un evento di raccolti fondi a San Francisco per Kamala Harris ottenendo oltre 12 milioni di dollari in poche ore. Lo riporta il Wall Street Journal. Oltre 700 persone hanno partecipato all'esclusivo appuntamento all'hotel Fairmont pagando un biglietto che andava da un minimo di 3.300 dollari fino ad un massimo di 500.000 dollari per una foto con la candidata. Tra gli ospiti, molti pezzi grossi della Silicon Valley e di Hollywood, tra i quali il co-fondatore e venture capitalist di LinkedIn Reid Hoffman, l'ex presidente dei Walt Disney Studios Jeffrey Katzenberg e il co-fondatore della società di cloud computing Box Aaron Levie.

"Questo è un bel giorno perchè diamo il benvenuto a Kamala Harris nella sua casa in California", ha detto Pelosi salendo sul palco assieme alla candidata democratica che è stata senatrice, procuratrice generale e procuratrice distrettuale dello Stato.



