"Una nuova speranza per le politiche progressiste: Kamala Harris e Tim Walz. Sconfiggeranno il populismo di destra negli Stati Uniti come noi socialdemocratici dobbiamo fare in Europa. Combattiamo insieme per i lavoratori e la democrazia". Lo scrive su X il commissario Ue al Lavoro, Nicolas Schmit, condividendo la posizione del ticket democratico statunitense: "I lavoratori meritano salari dignitosi".



