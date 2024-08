Harris annulla un altro vantaggio di Trump, le folle ai comizi

Kamala Harris ha neutralizzato un altro vantaggio che Donald Trump poteva vantare contro Joe Biden, oltre a quello nei sondaggi: le folle ai comizi, insieme all'entusiasmo dei fan, che ora ricordano quelle di Barack Obama.

Ad Atlanta ha riempito da sola un'arena da 10 mila posti, l'altro ieri a Filadelfia, con il suo vice Tim Walz, ha attirato 14 mila persone e ieri in Michigan - sempre col suo running mate - 15 mila. Bagno di folla anche in Wisconsin, dove c'erano file di quasi un chilometro per ascoltare il ticket dem. Non solo: ora i supporter cantano anche cori "Usa", "Usa", rari con Biden.

Numeri e scene che finora si vedevano solo nei raduni del tycoon.



