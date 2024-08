Post su IG di Taylor Swift scatena voci di appoggio a Harris

La silouhette di Kamala Harris sullo sfondo di un post di Taylor Swift ha mandato in fibrillazione i fan. Le Swifties si aspettano (e sperano) che da un momento all'altro la loro eroina dia l'endorsment alla neo-candidata Dem alla presidenza degli Stati Uniti e la figurina in nero della Harris sul palco della recente tappa della tournee The Eras a Varsavia è sembrata qualcosa di molto vicino a una scelta di campo.

La Swift è attualmente in tourneè in Europa e di recente ha postato su Instagram una serie di foto in omaggio alla tappa di tre giorni nella capitale polacca: nella settima immagine sembra di vedere la Harris che saluta il pubblico sullo sfondo della cantante in primo piano davanti alla luce dei riflettori.

Per molti fan quello di Taylor è stato un endorsment in codice (come lei del resto ama fare) e "di basso profilo", come ha scritto un utente su X, notando che "finora non c'è stato nessun annuncio, solo questa foto".

A lungo apolitica, Taylor Swift nel 2020 ha dato il suo appoggio a Joe Biden annunciandolo "con orgoglio" alla rivista V. La popstar e persona dell'anno di Time è considerata una progressista sui temi sociali e si è dichiarata in passato pro choice (favorevole alla contraccezione e all'aborto), per la parità di genere, alleata dei diritti Lgbtq+ e dalla parte dei movimenti per il controllo delle armi facili.



