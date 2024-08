Biden, 'temo non sarà pacifico trasferimento di poteri a Harris'

In un'intervista alla Cbs, Joe Biden ha detto di "non essere affatto sicuro" che ci sarà un pacifico trasferimento di potere a Kamala Harris se Donald Trump perderà le elezioni di novembre, secondo un estratto diffuso oggi. "Se Trump perde, non sono affatto sicuro", ha dichiarato il presidente nell'intervista, che andrà in onda integralmente domenica. "Lui - afferma il presidente Usa - dice sul serio quello che dice. Non lo prendiamo sul serio. Lui invece lo dice sul serio, tutte quelle cose del tipo 'se perdiamo ci sarà un bagno di sangue'".



