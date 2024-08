Harris conferma, 'Walz sarà il mio vice'

"Sono lieta di condividere la mia decisione: il governatore del Minnesota Tim Walz si unirà alla nostra campagna come mio compagno di corsa. "Tim è un leader collaudato che ha un incredibile curriculum di risultati per le famiglie del Minnesota. So che porterà la stessa leadership basata sui principi alla nostra campagna e all'ufficio del vicepresidente": così Kamala Harris ha ufficializzato la sua scelta in una email ai sostenitori.

"Siamo pronti a vincere con Tim Walz", ha scritto la campagna di Harris dopo la nomina del governatore del Minnesota a candidato vice presidente.



