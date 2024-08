Josh Shapiro favorito nella corsa alla vicepresidenza di Harris

Josh Shapiro è il favorito nella corsa alla vicepresidenza di Kamala Harris. Il governatore della Pennsylvania è uno dei più popolari d'America e ha conquistato lo stato nel 2022, battendo Doug Mastriano, il candidato di Donald Trump.

Shapiro ha ottenuto i suoi maggiori risultati come procuratore generale, quando è stato alla guida dell'indagine che ha smascherato gli sforzi della chiesa cattolica di coprire lo scandalo delle molestie sessuali sui bambini. Scegliere Shapiro renderebbe il ticket presidenziale storico con la prima donna afroamericana e di origine indiana candidata e il primo vicepresidente ebreo. Shapiro potrebbe favorire la chance di vittoria di Harris in Pennsylvania, stato chiave nella corsa alla Casa Bianca con i suoi 19 voti elettorali che possono decidere la presidenza.

Cresciuto a Dresher, località fuori Philadelphia, Shapiro ha studiato alla Georgetown University e alla University of Rochester. Ha trascorso alcuni anni a Capitol Hill prima di entrare nella politica statale. Sposato con la sua fidanzata dal liceo, Shapiro ha quattro figli. Ebreo praticante, il governatore della Pennsylvania non piace ai progressisti democratici, che temono possa minare le chance di vittoria di Harris a novembre alienando il voto dei musulmani e dei pro-palestinesi. I suoi sostenitori invece ritengono che la nomina di Shapiro aiuterebbe la vicepresidente perché sarebbe in grado di attirare i democratici moderati, gli indipendenti e parte degli elettori di Nikki Haley, oltre a rassicurare gli elettori ebrei addolcendo le posizioni di sinistra di Harris.





