Donald Trump e Kamala Harris testa a testa in cinque stati in bilico. Secondo un sondaggio di Public Opinion Strategie riportato da Politico, la vicepresidente è avanti a Trump in Pennsylvania e Wisconsin (rispettivamente 48% contro 45% e 48% contro 46%). L'ex presidente è in vantaggio in Arizona con il 48% delle preferenze a fonte del 43% di Harris, e in Nevada dove ha il 46% dei consensi e Harris il 45%. I due sono 45% in Michigan.



