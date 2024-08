"Oggi è un giorno di gioia per il ritorno del nostro collega Evan Gershkovich. Siamo grati al presidente Biden e alla sua amministrazione per aver lavorato con determinazione per portare Evan a casa". Lo afferma la direttrice del Wall Street Journal Emma Tucker, ringraziando anche gli altri "governi che hanno aiutato a mettere fine all'incubo di Evan, in particolare il governo tedesco".



