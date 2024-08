Biden, 'scambio prigionieri impresa diplomatica, agonia finita'

"Oggi 3 cittadini americani e un titolare di green card americano ingiustamente imprigionati in Russia stanno finalmente tornando a casa: Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva e Vladimir Kara-Murza. L'accordo che ha garantito la loro libertà è stato un'impresa diplomatica.

In totale, abbiamo negoziato il rilascio di 16 persone dalla Russia, tra cui 5 tedeschi e 7 cittadini russi che erano prigionieri politici nel loro stesso Paese. Alcune di queste donne e uomini sono stati ingiustamente trattenuti per anni.

Tutti hanno sopportato sofferenze e incertezze inimmaginabili.

Oggi la loro agonia è finita". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca dopo lo scambio di prigionieri tra Usa, Russia ed altri Paesi.

"Sono grato ai nostri alleati che ci hanno sostenuto durante le difficili e complesse negoziazioni per raggiungere questo risultato, tra cui Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia e Turchia. Questo è un potente esempio del perché è fondamentale avere amici in questo mondo di cui ci si può fidare e su cui contare. Le nostre alleanze rendono gli americani più sicuri", ha aggiunto.



