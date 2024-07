Usa, "difenderemo Israele ma lavoriamo a soluzione diplomatica"

"Il nostro impegno per la sicurezza di Israele è ferreo e incrollabile contro tutte le minacce sostenute dall'Iran, tra cui Hezbollah libanese.

L'attacco di Hezbollah libanese di questo fine settimana, che ha ucciso 12 bambini e adolescenti che giocavano a calcio, è stato orribile. Israele ha il diritto di difendersi dalle gravi minacce che deve affrontare. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti continuano a lavorare a una soluzione diplomatica per porre fine a questi terribili attacchi e consentire ai cittadini di entrambe le parti di tornare a casa in sicurezza".

Così in una nota della Casa Bianca la portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa Adrienne Watson sugli eventi in Medio Oriente.



