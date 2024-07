"Non viaggiate" in Libano. E' l'avvertimento del Dipartimento di Stato agli americani "in seguito alle tensioni fra Hezbollah e Israele. Se siete in Libano - si legge sul sito del Dipartimento di Stato - preparatevi a mettervi al riparo se la situazione dovesse deteriorare. L'ambasciata americana incoraggia i cittadini americani che sono già nel sud del Libano, o vicino ai confini con la Siria, a lasciare".



