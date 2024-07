Il dipartimento di Stato non è stato in grado di confermare le notizie su un attacco israeliano contro un sobborgo meridionale di Beirut. "Continuiamo a credere che la diplomazia sia ancora la strada migliore", ha detto il vice portavoce del dipartimento Vedant Patel in un briefing con la stampa. "Il nostro sostegno a Israele è incrollabile, ma non vogliamo un'escalation", ha aggiunto.



