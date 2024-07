"Tornerò a Butler, in Pennsylvania, per un grande e bellissimo comizio, in onore dell'anima del nostro amato pompiere eroe, Corey, e di quei coraggiosi patrioti feriti due settimane fa. Che giornata sarà: combattete, combattete, combattete!": così Donald Trump ha annunciato su Truth che tornerà a fare un comizio nello stesso posto dove ha subito l'attentato e dove un vigile del fuoco è morto. "Restate sintonizzati per i dettagli", ha aggiunto.





