L'ex first lady pubblicherà in autunno il suo memoir, 'Melania'

Melania Trump pubblicherà un libro di memorie questo autunno, "Melania", definito dal suo ufficio come "una storia potente e stimolante di una donna che ha tracciato la propria strada, superato le avversità e definito l'eccellenza personale". È il primo memoir dell'ex first lady, che è stata per lo più assente dall'ultima campagna presidenziale del marito.

"Melania" sarà pubblicato da Skyhorse Publishing, casa editrice di sostenitori di Donald Trump come l'ex sindaco di New York City Rudolph Giuliani e l'avvocato Alan Dershowitz.

Skyhorse ha anche lavorato con il candidato presidenziale indipendente Robert F Kennedy Jr e l'ex fixer di Trump Michael Cohen, che in seguito è diventato uno dei suoi più severi nemici. Alcuni libri di Skyhorse includono prefazioni di Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca sotto il tycoon.

