Harris ringrazia gli Obama, vostra amicizia fondamentale

Kamala Harris ha ringraziato gli Obama per il loro sostegno nella corsa alla Casa Bianca, espresso con un video. "Oh mio Dio. Michelle, Barack, questo significa così tanto per me. Non vediamo l'ora di compiere questa impresa con voi due, Doug e io. E di uscire, di essere in viaggio", ha affermato la vicepresidente Usa, come riporta Cnn.

"Ma più di tutto, voglio solo dirvi che le parole che avete detto e l'amicizia che ci avete dato in tutti questi anni significano più di quanto io possa esprimere, quindi grazie a entrambi. Significa così tanto. E ci divertiremo anche in questo, non è vero?" ha aggiunto.



