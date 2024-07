Un sondaggio dell'Associated Press rileva che Kamala Harris si è assicurata il sostegno di un numero più che sufficiente di delegati democratici per diventare la candidata del suo partito contro Donald Trump. Il sondaggio, che è un conteggio non ufficiale - scrive l'Ap sul suo sito - mostra 2.688 delegati a favore di Harris (1.976 il quorum necessario alla prima votazione per conquistare la nomination) e 54 indecisi.



