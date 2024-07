George Clooney appoggia Kamala Harris e loda Joe Biden per aver "salvato la democrazia". Lo afferma il popolare attore e donatore democratico.

"Il presidente Biden ha mostrato una vera leadership. Ha salvato ancora una volta la democrazia. Siamo tutti entusiasti di fare il possibile per sostenere la vice presidente Harris nella sua storica impresa", ha detto Clooney in una nota a Cnn.





