Super Pac dem raccoglie 150 milioni dopo ritiro Biden

Future Forward, il super Pac di punta nato per appoggiare la campagna Biden-Harris, ha ricevuto impegni per 150 milioni di dollari da parte dei principali donatori democratici nelle 24 ore dopo che il presidente ha annunciato il ritiro dalla corsa. Lo scrive Politico. Il boom di contributi dà alla vicepresidente Kamala Harris, che ha l'endorsement di Biden come successore, un enorme impulso.

Future Forward aveva già a disposizione 122 milioni di dollari alla fine di giugno, secondo i documenti della commissione elettorale federale.



