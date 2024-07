'Per Harris oltre metà delegati necessari a nomination'

Kamala Harris ha il sostegno di oltre la metà dei delegati di cui avrà bisogno per la nomination dem alla Casa Bianca. Piu' di 1.000 delegati hanno detto all'Associated Press o annunciato che intendono sostenerla, si legge nel sito dell'agenzia americana. Le regole del comitato nazionale democratico hanno stabilito recentemente come quorum per ottenere la nomina 1.976 delegati. Dei circa 1.070 che hanno parlato con l'Ap o annunciato i loro piani, meno di 60 hanno rifiutato di rispondere o si sono detti indecisi. E Harris è l'unica dem a ricevere finora il sostegno dei delegati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA