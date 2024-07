"Al momento, non possiamo in alcun modo valutare la potenziale candidatura della signora Kamala Harris" alla carica di presidente degli Stati Uniti "dal punto di vista delle nostre relazioni bilaterali, perché finora non è stato notato alcun suo contributo alle nostre relazioni bilaterali": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax.



