Arrestato in Groenlandia l'ambientalista Paul Watson

Il noto ambientalista Paul Watson, fondatore di Sea Shepherd e attivista da tempo impegnato contro la caccia alle balene, è stato arrestato ieri in Groenlandia in base ad un mandato internazionale emesso dal Giappone: lo hanno reso noto la polizia e la sua fondazione, come riporta il Guardian.

La polizia groenlandese ha affermato che Watson, uno dei cofondatori di Greenpeace, è stato arrestato dopo essere arrivato a Nuuk sulla nave John Paul DeJoria. E' prevista adesso un'udienza in un tribunale distrettuale dove la polizia richiederà la sua detenzione "prima che venga presa una decisione sull'eventuale estradizione in Giappone".

La Captain Paul Watson Foundation (Cpwf) ha dichiarato in un comunicato che l'arresto è avvenuto durante una sosta di una missione per intercettare la nuova baleniera giapponese Kangei Maru nel Pacifico settentrionale. La Cpwf ritiene che il suo arresto sia legato ad un cosiddetto 'avviso rosso' emesso in seguito ai "precedenti interventi anti-caccia alle balene di Watson nella regione antartica". Tuttavia, la fondazione si è dichiarata sorpresa della decisione delle autorità spiegando che i suoi avvocati "avevano riferito che l'avviso rosso era stato ritirato".



