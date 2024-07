Wp, Secret Service negò richieste per ulteriore sicurezza Trump

Il Secret Service ha ripetutamente negato nel corso degli ultimi due anni prima dell'attentato le richieste per ulteriori risorse e personale avanzate dagli agenti schierati in difesa di Donald. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali gli agenti della sicurezza dell'ex presidente avevano richiesto cecchini, magnetometrici e agenti per gli eventi con molto pubblico di Trump. Il Secret Service è nella bufera per le falle che hanno portato al tentato assassinio dell'ex presidente.





