Il partito democratico americano promette un processo "trasparente" per scegliere un nuovo candidato alla Casa Bianca. Il partito democratico avvierà nei prossimi giorni un processo "trasparente e ordinato" per scegliere un nuovo candidato "che possa sconfiggere Donald Trump a novembre", ha detto il presidente Jaime Harrison. Lo si legge in un comunicato.



