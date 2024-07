Trump: 'Sono sopravvissuto perché Dio era dalla mia parte'

Donald Trump ha accettato formalmente la nomination per la Casa Bianca alla convention repubblicana di Milwaukee. Poi ha spiegato come secondo lui è sopravvissuto all'attentato, che ha raccontato nei dettagli: "Avevo Dio dalla mia parte". "Fight, fight, fight": così la platea ripete in coro le parole che Trump ha gridato dopo l'attentato, ricordandole sul palco mentre scorrono le immagini dell'attacco. Poi ha reso omaggio a Corey Comperatore, il vigile del fuoco rimasto ucciso a colpi di arma da fuoco durante il comizio di sabato in Pennsylvania. Trump ha chiesto un momento di silenzio e ha mostrato un casco e una giacca da pompiere appartenuti alla vittima. Riprendendo la parola, ha invitato a non "demonizzare" le idee politiche dell'opposizione e ha chiesto al Partito democratico di «mettere immediatamente fine alla strumentalizzazione del sistema giudiziario, etichettando l'avversario politico come nemico della democrazia». "I democratici la smettano con la caccia alle streghe".

"Ripristineremo la pace in America e nel mondo" ha detto facendo riferimento alla guerra in Ucraina e in Medio Oriente. "Tendo una mana di lealtà e amicizia" a tutti gli americani. Dalla platea della convention Gop Donald Trump ha promesso di rilanciare il suo piano per tagliare le tasse. "La gente non si rende conto di come ho abbassato le tasse, ma lo rifarò domani", ha garantito.



