La famiglia di Joe Biden ha iniziato a parlare di come potrebbe essere un'uscita del presidente dalla corsa alla Casa Bianca. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali 'l'exit plan' dovrà mettere il partito nella posizione migliore per battere Donald Trump ma allo stesso tempo dare credito al presidente per i suoi cinquanta anni di servizio al Paese.



