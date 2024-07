Biden perderebbe a valanga secondo i sondaggi dem

E' stato un rapporto dettagliato compilato dai democratici, secondo cui Joe Biden perderebbe a valanga nel collegio elettorale, a lanciare campanelli d'allarme attraverso la leadership del partito portando a nuovi appelli pubblici e privati affinché il presidente si ritiri. I dati, basati su sondaggi tra gli elettori realizzati dalla società democratica Blue Rose Research e visti dal Wall Street Journal, mostrano che Biden ha perso non solo tutti gli stati in bilico, ma anche che è dietro in New Hampshire, Minnesota, New Mexico, Virginia e Maine. Biden è in vantaggio di soli 2,9 punti percentuali nel New Jersey.

Una delle principali preoccupazioni per i democratici è il fatto che metà degli elettori, compreso il 28% di coloro che hanno sostenuto Biden nel 2020 e il 52% degli elettori indecisi, credono che i dirigenti del partito abbiano mentito sull'idoneità mentale del presidente. Il rapporto afferma che gli elettori probabilmente considereranno disonesta la difesa di Biden da parte dei democratici con un rapporto di due a uno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA